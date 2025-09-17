В Пермь вновь прибудет «Поезд Победы “Молотов”»

Ближайшие выходные выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”» проведет на Перми II. 20 и 21 сентября уникальный железнодорожный состав будет доступен для осмотра и посещения для всех желающих с 12.00 до 17.00.
«Поезд Победы “Молотов”» был собран впервые. Внешний вид исторических вагонов выставочного комплекса показывает уровень развития промышленности Прикамья в годы Великой Отечественной войны. Состав выступает важным источником информации о подвиге жителей Пермского края.
Выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”», в отличие от Поезда Победы, состоит в основном из аутентичных железнодорожных вагонов времен Великой Отечественной войны. Жемчужиной состава стали единственные сохранившиеся в России вагоны эвакопоезда.
Также выставочно-лекционный комплекс включает в себя платформу с промышленными станками, Мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, цистерну для ГСМ и бронеплатформу ОБ-3.
Несколько вагонов подготовлены для самостоятельного осмотра. Эти вагоны посвящены уральским ученым и инженерам того времени. Посетители экспозиции могут изучить информацию об исследованиях и разработках, проводившихся в годы войны, и о том, как они поспособствовали дальнейшему развитию промышленности в Перми.
За четыре с половиной месяца «Поезд Победы “Молотов”» объехал 13 муниципалитетов Прикамья, и его посетителями стали более 71 тыс. человек.
Передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”» подготовили ОАО «Российские железные дороги», министерство промышленности и торговли Пермского края и Пермский НОЦ. Над экспозицией трудился Пермский государственный архив социально-политической истории.