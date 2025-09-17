Актриса Дарья Мороз появилась на светском мероприятии после смерти отца

Юрия Мороза не стало 14 июля. Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы — постановщик два года боролся с онкологией. Наследниками Мороза станут его жена и две дочери. Глава центра правопорядка в Москве Александр Хаминский при этом отметил, что ситуация может измениться, если появятся внебрачные дети.