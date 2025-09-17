Актриса Дарья Мороз появилась на светском мероприятии после смерти отца

Актриса Дарья Мороз вновь появилась на светском мероприятии после смерти отца, сообщает Super.ru. Родственник актрисы скончался на 69-м году жизни.
После трагедии Мороз практически не посещала публичные события, появившись лишь однажды на «Киноконцерте» в конце июля. Это было ее первое появление в свет после утраты.
На днях актрису вновь заметили на открытии кинофестиваля «Новый сезон», который проходил в курортном комплексе «Роза Хутор». Мороз охотно общалась с журналистами и фотографировалась перед камерами.
Для выхода в свет актриса выбрала светло-серый костюм с черными элементами и белую рубашку. Образ был сдержанным, но элегантным, передает издание.
Юрия Мороза не стало 14 июля. Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы — постановщик два года боролся с онкологией. Наследниками Мороза станут его жена и две дочери. Глава центра правопорядка в Москве Александр Хаминский при этом отметил, что ситуация может измениться, если появятся внебрачные дети.
Церемония прощания с режиссером состоялась утром 16 июля в Большом траурном зале столичной Центральной клинической больницы № 1. Сотрудники ритуальной службы зажигали свечи у портрета Мороза и заносили цветы — корзину цветов от Союза кинематографистов России и букет алых роз от пианиста Ивана Рудина. Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.