В Башкирии отремонтировали участок трассы Чишмы − Аксеново — Киргиз-Мияки

В нормативное состояние привели участок вблизи села Вперед в Давлекановском районе. Дорога обеспечивает транспортную связь жителям многих сел и деревень Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов.
По этой дороге люди могут выехать на федеральную трассу М-5 «Урал» и добраться до Уфы. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения.
По планам в текущем году отремонтируют два участка дороги общей протяженностью 9,4 км. Работы завершатся до конца 2025 года.