В Башкирии отремонтировали участок трассы Чишмы − Аксеново — Киргиз-Мияки

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили дорожное полотно на шестикилометровом участке трассы М-5 «Урал».

Источник: Пресс-служба минтранса РБ

В нормативное состояние привели участок вблизи села Вперед в Давлекановском районе. Дорога обеспечивает транспортную связь жителям многих сел и деревень Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов.

По этой дороге люди могут выехать на федеральную трассу М-5 «Урал» и добраться до Уфы. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения.

отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова

По планам в текущем году отремонтируют два участка дороги общей протяженностью 9,4 км. Работы завершатся до конца 2025 года.