Во Владивостоке создают центр профессионального и любительского дайвинга

Новый резидент Свободного порта Владивостока — компания «Босфор 2.0» — планирует запустить в 2025 году центр по обучению дайвингу и организации подводных экскурсий, посвящённых уникальному морскому миру Приморья. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
Компания, являющаяся правопреемником первого в крае дайв-клуба «Босфор», который много лет назад успешно функционировал в регионе, формирует новый центр вместе с лучшими учениками предыдущей команды. В проекте уделят особое внимание современному снаряжению и привлечению профессиональных инструкторов, также намерены выстраивать сотрудничество с гостиничными комплексами и туристическими операторами. При этом «Босфор 2.0» рассчитывает заинтересовать широкий круг клиентов — от туристов и любителей подводного плавания до опытных дайверов, включая корпоративных заказчиков.
Для реализации задуманного компания планирует ежегодно проводить около 400 погружений и 200 водных экскурсий, а также обучить приблизительно 100 человек разного уровня подготовки. В оснащение центра войдут 25 комплектов снаряжения и маломерное моторное судно. Кроме того, в планах — строительство пирса и оснащение учебного класса.
Новый дайв-центр обещает не только образовательные программы и экскурсии для индивидуальных клиентов, но и комплексные корпоративные мероприятия, что расширит спектр туристических услуг на территории края. Этот проект поддерживает курс на развитие современных туристических кластеров и привлечение туристов в Приморье.
Планируемый центр будет расположен на острове Русский — одном из самых живописных и экологически чистых уголков региона, что даёт возможность познакомить посетителей с богатым подводным миром Японского моря.