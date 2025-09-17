Во Владивостоке создают центр профессионального и любительского дайвинга

Компания, являющаяся правопреемником первого в крае дайв-клуба «Босфор», который много лет назад успешно функционировал в регионе, формирует новый центр вместе с лучшими учениками предыдущей команды. В проекте уделят особое внимание современному снаряжению и привлечению профессиональных инструкторов, также намерены выстраивать сотрудничество с гостиничными комплексами и туристическими операторами. При этом «Босфор 2.0» рассчитывает заинтересовать широкий круг клиентов — от туристов и любителей подводного плавания до опытных дайверов, включая корпоративных заказчиков.