Politico: На главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен подали в суд за клевету

На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подали в суд за клевету. Об этом сообщило издание Politico.

Иск к председателю Еврокомиссии подал румынский парламентарий Георге Пиперей. Поводом стало заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила его в исполнении приказов из России.

Евродепутат требует, чтобы глава ЕК публично опровергла сказанное и принесла извинения.

По мнению Пиперея, фон дер Ляйен сделала это из мести за инициированный им в июле вотум недоверия, в рамках которого он обвинял ее в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Тогда инициатива не получила поддержки, уточнили в издании.

Также стало известно, что Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии с 6 по 9 октября.

Политик неоднократно оказывалась в центре скандалов. 14 мая суд в ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах.

