На Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури

Ученые прогнозируют вспышечную активность с повышенной возможностью умеренного роста.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сохраняется высокая скорость солнечного ветра, поэтому на Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури. Об этом говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — повышенная с возможностью умеренного роста», — отмечается в сообщении.

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Как ранее отмечали специалисты лаборатории, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4−6 суток.