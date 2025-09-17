На Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Как ранее отмечали специалисты лаборатории, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4−6 суток.