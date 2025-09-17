Ефимов: в Москве обсудили единые стандарты внедрения ИИ в строительство

Работа по внедрению московских практик и цифровых сервисов в других регионах России ведется в рамках соглашения, подписанного на последнем ПМЭФ между мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В ближайшие годы стороны продолжат совместные мероприятия, гармонизацию нормативно-правовой базы и обмен опытом в области цифровой трансформации строительной отрасли. Для ускорения и повышения эффективности строительства в Москве применяются технологии информационного моделирования (BIM), которые позволяют осуществлять полный цикл градостроительных решений и проектирования в единой цифровой среде.