Ефимов: в Москве обсудили единые стандарты внедрения ИИ в строительство

В Москве прошла стратегическая сессия «Разработка и внедрение сервисов искусственного интеллекта в области строительства, архитектуры и градостроительства», в которой приняли участие представители более тридцати регионов РФ. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в организации мероприятия участвовали Центр искусственного интеллекта в градостроительстве и Минстрой России.
«Пилотный опыт внедрения ИИ-сервисов в градостроительство Москвы показал хорошие результаты, поэтому столица готова выступать драйвером цифровой трансформации всей страны. Мы создаем не просто технологические продукты, а экосистему, которая позволяет каждому региону внедрять передовые решения, адаптированные под актуальные потребности», — сказал Ефимов.
По его словам, участники из различных регионов России обсудили применение искусственного интеллекта для оптимизации градостроительной деятельности и строительства. В ходе встречи они определили десять приоритетных направлений для разработки цифровых сервисов на будущий год.
Были представлены разработки Центра искусственного интеллекта, Университета ИТМО и Сколтеха, а также результаты пилотного тестирования сервисов ИИ в девяти регионах страны.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский пояснил, что присутствующие договорились развивать ИИ-сервисы для автоматизации проектно-сметной документации, оптимизации логистики и управления ресурсами, а также внедрения ИИ-ассистентов для граждан и бизнеса. Также была запущена процедура отбора участников для второй волны пилотного тестирования сервиса «Цифровой Нормоконтроль», которая начнется через несколько недель.
Мероприятие завершилось экскурсией по павильону «Макет Москвы» на ВДНХ.
Работа по внедрению московских практик и цифровых сервисов в других регионах России ведется в рамках соглашения, подписанного на последнем ПМЭФ между мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В ближайшие годы стороны продолжат совместные мероприятия, гармонизацию нормативно-правовой базы и обмен опытом в области цифровой трансформации строительной отрасли. Для ускорения и повышения эффективности строительства в Москве применяются технологии информационного моделирования (BIM), которые позволяют осуществлять полный цикл градостроительных решений и проектирования в единой цифровой среде.