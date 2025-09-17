Овчинский: в ЮАО построят общежитие для сотрудников автобусного парка

В Южном административном округе Москвы реорганизуют участок по проекту комплексного развития территории, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Данный проект решения опубликован на портале mos.ru.
«Проект КРТ в районе Орехово-Борисово Южное предусматривает редевелопмент трех участков общей площадью 22,85 гектара, на которых возведут суммарно 16 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом из них, площадью 17,49 гектара, планируется построить общежитие для 800 сотрудников автобусного парка», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, новое здание будет построено рядом с эксплуатационной площадкой автотранспортного предприятия. На этой же территории сохранятся три коммунально-производственные базы ГБУ «Жилищник» районов Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово. Также будет зарезервирована зона для размещения коммунальных объектов и парковки автобусов. Ещё одна стоянка для автобусов появится на соседней территории площадью 5,2 га.
Реорганизуемые участки находятся в районе, ограниченном Каширским шоссе, МКАД и Елецкой улицей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил реорганизацию двух участков в районе Филевский Парк в рамках программы КРТ. Напомним, данная программа направлена на создание привлекательных городских пространств в бывших промзонах и на неэффективно используемых территориях. На сегодняшний день в столице разрабатывается и реализуется 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики ранее рассказали, что пять проектов комплексного развития территорий, одобренных во втором квартале текущего года, создадут инфраструктуру для 8,7 тысячи новых рабочих мест. Проекты расположены на западе, северо-востоке и юго-востоке Москвы. По словам Овчинского, редевелопмент депрессивных территорий, включенных в проекты КРТ, позволит вернуть их в хозяйственный оборот города и создать новые привлекательные пространства, гармонично вписанные в городскую среду. На этих участках планируется построить около 346 тыс. кв. м инфраструктуры общественно-делового и социального назначения.