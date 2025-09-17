Овчинский: в ЮАО построят общежитие для сотрудников автобусного парка

В пресс-службе Департамента градостроительной политики ранее рассказали, что пять проектов комплексного развития территорий, одобренных во втором квартале текущего года, создадут инфраструктуру для 8,7 тысячи новых рабочих мест. Проекты расположены на западе, северо-востоке и юго-востоке Москвы. По словам Овчинского, редевелопмент депрессивных территорий, включенных в проекты КРТ, позволит вернуть их в хозяйственный оборот города и создать новые привлекательные пространства, гармонично вписанные в городскую среду. На этих участках планируется построить около 346 тыс. кв. м инфраструктуры общественно-делового и социального назначения.