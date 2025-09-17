Два летающих автомобиля столкнулись в Китае

На репетиции авиашоу в Китае произошла необычная авария: в воздухе столкнулись два беспилотных автомобиля. Об этом рассказали в издании CarNewsChina.
Инцидент случился в городе Чанчунь. Машины от компании Xpeng Aeroht врезались друг в друга, после чего рухнули на землю. В результате произошедшего пострадал один человек — врачи диагностировали травмы, не опасные для жизни.
Фирма, выпускающая подобные автомобили, работает с 2013 года. До инцидента прошли успешные испытания наземного авианосца. На него поступило две тысячи предзаказов. Кроме того, китайская компания получила разрешения на полеты в ОАЭ.
Причина аварии — техническая неисправность. Некоторые эксперты не исключают, что водители выбрали неверный маршрут, уточнили в газете.
Недавно РЖД анонсировали разработку российского поезда для высокоскоростных магистралей с использованием искусственного интеллекта, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. По его словам, в будущем поезд станет беспилотным, а управление им будет осуществляться ИИ.