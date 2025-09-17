«Зарабатывал всю жизнь»: стал известен масштаб аферы против Газманова

Через год Газмановы потребовали от Саркисяна вернуть деньги. Тот ответил, что денег нет, так как он «непонятно куда их инвестировал». Сперва бизнесмен сослался на пандемию ковида, а затем — на спецоперацию, которая якобы мешает ему перевести средства из США, где он проживает. Позже Газманова требовали встречи с Саркисяном, но он тайно приезжал в Россию и не сообщал о своем визите. Артист понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.