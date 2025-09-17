«Зарабатывал всю жизнь»: стал известен масштаб аферы против Газманова

Недавно в СМИ появилась новость о мошенничестве против артиста Олега Газманова. Сейчас аферист арестован, но сейчас появились комментарии по поводу масштабов аферы против вокалиста. Оказалось, что преступнику удалось выманить у звезды все деньги, которые певец откладывал на пенсию. Об этом рассказал юрист Газманова Роман Кузьмин в интервью РИА Новости.
«В 2019 году Олег Михайлович выдал займ (Геворгу — прим. ред.) Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — рассказал правозащитник знаменитости в разговоре с прессой.
Через год Газмановы потребовали от Саркисяна вернуть деньги. Тот ответил, что денег нет, так как он «непонятно куда их инвестировал». Сперва бизнесмен сослался на пандемию ковида, а затем — на спецоперацию, которая якобы мешает ему перевести средства из США, где он проживает. Позже Газманова требовали встречи с Саркисяном, но он тайно приезжал в Россию и не сообщал о своем визите. Артист понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенника задержали в Москве. Кроме аферы против Газманова, он проходит фигурантом еще по нескольким эпизодам.