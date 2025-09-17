В МГУ открылся новый виварий с мышами-мутантами

«Новый виварий Московского университета представляет собой еще один шаг вперед в большой работе по обновлению научной инфраструктуры ведущего университета страны. Это принципиально гораздо более широкие возможности для биологов, биоинженеров, разработчиков новых лекарств для человека и животных. В век больших научных прорывов без современной исследовательской базы невозможны результаты, особенно в технологиях редактирования генома. А это не только завтрашний, но уже и сегодняшний день медицины и биологии», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.