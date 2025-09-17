Дорогие дети: хобби омских детей существенно бьет по карманам родителей

Одним из самых затратных спортивных увлечений в Омске стала спортивная гимнастика. Занятия этим спортом обходится в среднем от 3 000 рублей за урок. Следом по ценовой градации разместилось увлечение большим теннисом — занятие детей этим, некогда престижным у нас в стране спортом, обойдется родителям в сумму от 1200 рублей за урок. В такую же сумму — от 1200 рублей за урок — обойдутся занятия модным в Омске хоккеем. Ненамного уступают по цене хоккею и теннису увлечение единоборствами: урок по получение бойцовских навыков обойдется в среднем от 1000 рублей.