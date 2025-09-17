Ричмонд
Дорогие дети: хобби омских детей существенно бьет по карманам родителей

Аналитики посчитали средние цены на спортивные и творческие занятия, предлагаемые для развития творческих и спортивных способностей детей в Омске.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты интернет-площадки частных объявлений «Авито» проанализировали стоимость занятий в спортивных и творческих кружках. Оказалось, что хобби омских детей — не дешевое удовольствие.

Одним из самых затратных спортивных увлечений в Омске стала спортивная гимнастика. Занятия этим спортом обходится в среднем от 3 000 рублей за урок. Следом по ценовой градации разместилось увлечение большим теннисом — занятие детей этим, некогда престижным у нас в стране спортом, обойдется родителям в сумму от 1200 рублей за урок. В такую же сумму — от 1200 рублей за урок — обойдутся занятия модным в Омске хоккеем. Ненамного уступают по цене хоккею и теннису увлечение единоборствами: урок по получение бойцовских навыков обойдется в среднем от 1000 рублей.

Танцевальные направления становятся все более популярными в регионе. Соответственно, спрос способствует повышению цены. И если занятия хореографией довольно демократичны в ценовом сегменте — урок от 500 рублей, то повышенный спрос на занятия «хип-хопом» облегчат кошельки омских родителей на 2500 рублей (как правило — это «пакет» из 2−3 занятий).

Немного дешевле обойдутся омским родителям желания детей заниматься музыкой. Стоимость урока вокала в Омске начинается от 700 рублей, а урок фортепьяно начинается в регионе от 900 рублей. Кстати, в такую же сумму — от 900 рублей — обойдется разовое получение навыков игры на барабанах.