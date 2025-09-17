В Челнах суд закрыл кафе «Хан Мангал» на 70 суток

В Набережных Челнах закрыли кафе «Хан Мангал» на 70 суток. Суд принял такое решение из-за нарушения санитарных норм.
По данным пресс-службы ведомства, в результате внеплановой проверки, проведенной Роспотребнадзором, были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Это касалось недостатков в обработке помещений, условиях хранения продуктов и медицинском контроле за работниками. Данные несоответствия могут привести к пищевым отравлениям и распространению инфекционных заболеваний.
Известно, что руководитель заведения признал наличие указанных проблем и сообщил, что большинство из них уже исправлены. Суд признал его виновным, однако решение еще не вступило в законную силу.