Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челнах суд закрыл кафе «Хан Мангал» на 70 суток

Причиной стали нарушения санитарных норм.

Источник: РИА "Новости"

В Набережных Челнах закрыли кафе «Хан Мангал» на 70 суток. Суд принял такое решение из-за нарушения санитарных норм.

По данным пресс-службы ведомства, в результате внеплановой проверки, проведенной Роспотребнадзором, были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Это касалось недостатков в обработке помещений, условиях хранения продуктов и медицинском контроле за работниками. Данные несоответствия могут привести к пищевым отравлениям и распространению инфекционных заболеваний.

Известно, что руководитель заведения признал наличие указанных проблем и сообщил, что большинство из них уже исправлены. Суд признал его виновным, однако решение еще не вступило в законную силу.