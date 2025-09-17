Арт-объекты и памятники моют в Иркутске перед зимой

В Иркутске моют арт-объекты и памятники, так их подготавливают к зимнему сезону. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, используемые моющие средства экологичны и не повреждают поверхности элементов. Специалисты все делают вручную, чтобы добраться к высоким монументам, задействуют автовышку.