Арт-объекты и памятники моют в Иркутске перед зимой

В Иркутске моют арт-объекты и памятники, так их подготавливают к зимнему сезону. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, используемые моющие средства экологичны и не повреждают поверхности элементов. Специалисты все делают вручную, чтобы добраться к высоким монументам, задействуют автовышку.
— Всего в парках и скверах города более 60 разных бюстов, стел, скульптур. В течение лета их мыли ежемесячно. Сейчас необходимо очистить все объекты перед зимой, — прокомментировала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
На данный момент привели в порядок памятники Владимиру Ленину, Юрию Гагарину, Александру Вампилову, Юрию Ножикову, Леониду Гайдаю и персонажам его фильмов, адмиралу Колчаку, Петру и Февронии, генералу Афанасию Белобородову, основателям Иркутска, учителю и воинам, погибшим за Родину.
Также уделили внимание арт-объектам в сквере имени Кирова, на Нижней набережной, в переулке МОПРа и на других центральных улицах.