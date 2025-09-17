Ответственность за использование беспилотников ужесточится в Беларуси

В Беларуси ужесточили наказание за нарушение правил использования беспилотников, пишет БелТА.
Напомним, хранение и оборот беспилотников запрещены для физлиц в Беларуси. А сейчас еще ужесточается ответственность за использование БПЛА. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении на заседании третьей сессии Палаты представителей восьмого созыва.
Документ внес изменения в действующее законодательство. Например, отдельно выделили нарушение правил использования воздушного пространства с использованием гражданских беспилотников (ст. 18.35 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Теперь подобное правонарушение грозит не только штрафом, но и может повлечь конфискацию предмета административного правонарушения.
А за незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей (ст. 18.38 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) устанавливается административная ответственность. Это коснется ввоза в Беларусь, хранения, оборота, эксплуатации или изготовления гражданских беспилотников либо авиамоделей. Административная ответственность наступит и при нарушении требований по постановке на госучет или снятию с госучета БПЛА, управление беспилотником неподготовленным оператором либо передачу управления.
Также предусмотрена уголовная ответственность за незаконные действия с гражданскими беспилотниками (ст. 300 Уголовного кодекса Беларуси). В частности, ответственность наступит за ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление БПЛА либо авиамоделей, если это произойдет в течение года после административного взыскания за такое же нарушение.
Таким образом нарушение правил использования беспилотников в Беларуси может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.
— В условиях современных вызовов и угроз очень важна жесткая регламентация оборота и эксплуатации беспилотников для минимизации рисков их бесконтрольного использования, — прокомментировал член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрий Марецкий.
А накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.
А еще главы страны заявил, что Беларусь не причастна к беспилотникам, летевшим в Польшу и Литву: «Сбили и всё».