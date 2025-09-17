Башкирским депутатам скоро могут предоставить больше полномочий

По словам председателя республиканского Государственного Собрания Константина Толкачева, депутаты получат право приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления и заслушивать информацию об их деятельности. Как отметил спикер Курултая, это позволит создать дополнительные механизмы для открытого диалога и прямого получения информации о решении актуальных проблем на местах.