Башкирским депутатам скоро могут предоставить больше полномочий

На следующей неделе, 25 сентября, на пленарном заседании парламента Башкирии рассмотрят в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия регионального парламента.
По словам председателя республиканского Государственного Собрания Константина Толкачева, депутаты получат право приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления и заслушивать информацию об их деятельности. Как отметил спикер Курултая, это позволит создать дополнительные механизмы для открытого диалога и прямого получения информации о решении актуальных проблем на местах.
Новое полномочие, подчеркивает Толкачев, носит исключительно информационный и контрольный характер и не предполагает вмешательства в оперативную деятельность муниципалитетов. По его словам, это повысит ответственность местных властей перед населением и улучшит качество жизни в городах и районах республики.
— Также находящийся в ведении Государственного Собрания вопрос согласования назначения на должность Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан и его заместителей дополняется коррелирующим полномочием по решению вопроса о недоверии (доверии) указанным должностным лицам, — сообщает парламент.
