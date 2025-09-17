Балицкий: обстрелы ВСУ по территории ЗАЭС грозят ядерной катастрофой

Обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ грозят ядерной катастрофой, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он подчеркнул, что обстрелы носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой. «Последствия могут быть непредсказуемы и опасны для всего мира, так как атомная станция остается объектом повышенной опасности», — сказал Балицкий.
По словам губернатора, Киев занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре АЭС, он назвал это недопустимым и требующим осуждения всего мирового сообщества.
Во вторник ВСУ обстреляли территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС из артиллерии. В результате произошло возгорание сухой растительности. От очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом АЭС расстояние составило около 400 м. Угрозы основным объектам инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что пожар был потушен.