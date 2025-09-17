Багреева: к столичному Порталу поставщиков подключился Красноярский край

Заммэра также напомнила, что торги на Портале поставщиков проводятся в онлайн-формате, это позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей России, приобретая нужные товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономя бюджетные средства. Сегодня на одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции, а начальные цены в котировочных сессиях снижаются, в среднем, на 14%.