Багреева: к столичному Порталу поставщиков подключился Красноярский край

К Порталу поставщиков Москвы подключился сорок третий регион — им стал Красноярский край. Теперь государственные и муниципальные организации края, например, органы власти, больницы, школы, детские сады и другие, смогут закупать товары, работы и услуги с использованием этой площадки, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«За последние пять лет число регионов, учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть. Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тысяч. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона — школам, детским садам, больницам, органам власти — оптимизировать закупочную деятельность», — сообщила Багреева.
Заммэра также напомнила, что торги на Портале поставщиков проводятся в онлайн-формате, это позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей России, приобретая нужные товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономя бюджетные средства. Сегодня на одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции, а начальные цены в котировочных сессиях снижаются, в среднем, на 14%.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, Красноярский край — в числе активных регионов-поставщиков на столичной платформе.
«За первую половину этого года объем сделок красноярских предпринимателей на портале составил 213 млн рублей. Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона», — отметил он.
Напомним, что портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня каталог товарных единиц портала содержит более 3,2 млн уникальных наименований, ежедневно с помощью портала заключается порядка 1,5 тыс. контрактов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в 1 полугодии 2025 года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.