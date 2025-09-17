Активность Солнца может сказаться на геомагнитной обстановке: когда ждать новой волны магнитных бурь

Активность Солнца может сказаться на геомагнитной обстановке. Оказалось, что возросли риски возникновения новых магнитных бурь на Земле из-за солнечного ветра. Информация об этом есть на официальном сайте ИКИ РАН.
Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Однако вспышечная активность привела к рискам возможного роста геомагнитных возмущений.
«Геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра», — говорится в статье на официальном сайте ИКИ РАН.
