Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активность Солнца может сказаться на геомагнитной обстановке: когда ждать новой волны магнитных бурь

ИКИ РАН: риски магнитных бурь возникли на Земле из-за солнечного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Активность Солнца может сказаться на геомагнитной обстановке. Оказалось, что возросли риски возникновения новых магнитных бурь на Земле из-за солнечного ветра. Информация об этом есть на официальном сайте ИКИ РАН.

Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Однако вспышечная активность привела к рискам возможного роста геомагнитных возмущений.

«Геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра», — говорится в статье на официальном сайте ИКИ РАН.

Ранее KP.RU сообщил о прогнозе геомагнитных возмущений на ближайшую неделю. Оказалось, что россиян ждет сразу несколько неспокойных дней. А также аналитики издания рассказали, действительно ли влияют магнитные бури на изменения артериального давления.