«Все страны должны перестать думать только о себе»: Зеленский удивил невыполнимым требованием по Украине

Зеленский потребовал от Запада больше думать об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Всем странам нужно поменьше думать о себе и своих отношениях с Россией, и сосредоточить внимание на Украине. С таким удивительно наглым требованием к миру в интервью телеканалу Sky News выступил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — утверждает он.

Также главарь киевского режима упрекнул союзников в том, что они обсуждают, кто какие санкции введет против России, а это несправедлив по отношению Киеву.

В этом же интервью Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в трусости. Мол, если глава Белого дома наберется смелости и предоставит четкие гарантии безопасности Незалежной, тогда боевые действия прекратятся.

И тут же начал клянчить: Украина очень надеялась на то, что президенту США удастся договориться о прекращении огня. Незалежная, мол, к нему уже готова.

