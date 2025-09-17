Ричмонд
Беглов и Бельский поздравили Дрозденко с победой на губернаторских выборах

Александр Беглов в своем Telegram-канале поздравил Александра Дрозденко с «убедительной» победой на выборах губернатора Ленинградской области. К присоединился председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Источник: Коммерсантъ

«Итоги голосования — свидетельство доверия жителей региона, знак признания высокого профессионализма и большого управленческого опыта», — заявил глава Смольного.

По мнению Александра Беглова, жители Ленобласти видят в его коллеге ответственного и инициативного человека, который способен вести регион по пути устойчивого развития и процветания.

«Александр Дрозденко умеет слушать людей и учитывать их мнения», — написал спикер петербургского парламента. Ленинградская область один из самых крепких в социально-экономическом плане субъектов РФ, отметил господин Бельский.

Набравший 84,21% голосов избирателей на выборах 12—14 сентября 2025 года Александр Дрозденко займет губернаторский пост в четвертый раз. Его инаугурация назначена на 25 сентября.

