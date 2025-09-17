Беглов и Бельский поздравили Дрозденко с победой на губернаторских выборах

«Итоги голосования — свидетельство доверия жителей региона, знак признания высокого профессионализма и большого управленческого опыта», — заявил глава Смольного.
По мнению Александра Беглова, жители Ленобласти видят в его коллеге ответственного и инициативного человека, который способен вести регион по пути устойчивого развития и процветания.
«Александр Дрозденко умеет слушать людей и учитывать их мнения», — написал спикер петербургского парламента. Ленинградская область один из самых крепких в социально-экономическом плане субъектов РФ, отметил господин Бельский.
Набравший 84,21% голосов избирателей на выборах