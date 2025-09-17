Жителей центра Ростова ждут ночные отключения электроэнергии

В зоне отключения окажутся улицы в границах: от проспекта Сиверса до переулка Семашко с запада на восток и от Красноармейской до Береговой с севера на юг. Также отключение коснется участка между переулком Семашко, улицей Большой Садовой, Соляным Спуском и Береговой. Еще одна зона отключения — район вокруг проспекта Сиверса, улицы Мечникова, переулка Семашко и Пушкинской.