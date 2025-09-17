Жителей центра Ростова ждут ночные отключения электроэнергии

Жители центра Ростов-на-Дону две ночи будут сидеть без света из-за плановых работ на электросетях. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
Уточняется, что энергетики проведут неотложные работы по замене опоры высоковольтной линии. В связи с этим отключения электричества запланированы на две ночи подряд: с 21:00 18 сентября до 06:00 19 сентября и с 21:00 19 сентября до 06:00 20 сентября.
Отключение электроэнергии затронет Ленинский и Октябрьский районы города. Без света останутся жители нескольких улиц в центре.
В зоне отключения окажутся улицы в границах: от проспекта Сиверса до переулка Семашко с запада на восток и от Красноармейской до Береговой с севера на юг. Также отключение коснется участка между переулком Семашко, улицей Большой Садовой, Соляным Спуском и Береговой. Еще одна зона отключения — район вокруг проспекта Сиверса, улицы Мечникова, переулка Семашко и Пушкинской.
— Специалисты «Ростовэнерго» выполнят замену анкерной опоры линии электропередачи 110 кВ. Это плановые работы, необходимые для обеспечения надежности энергоснабжения города. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам, — прокомментировали энергетики.
