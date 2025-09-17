NYT: Великобритания зашла слишком далеко в цифровом контроле за гражданами

Ранее Telegraph сообщал, что британская полиция тайно использовала паспортные данные граждан для дальнейшего применения технологии распознавания лиц. По данным издания, правоохранители занимались такими операциями по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев 2023 года использовали данные жителей страны более 300 раз.