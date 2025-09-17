NYT: Великобритания зашла слишком далеко в цифровом контроле за гражданами

Британские власти внедрили искусственный интеллект и технологию распознавания лиц в работу правоохранительных органов, а также усилили цензуру в интернете. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Как передает издание, представитель Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании заявил, что его ведомство «не собирается извиняться» за усиление цифрового контроля над гражданами страны. По его словам, британские власти «сосредоточены на национальной безопасности, а не на ненужном вмешательстве».
«Не зашла ли Великобритания слишком далеко со своим цифровым контролем?» — задаются вопросом журналисты NYT.
Ранее Telegraph сообщал, что британская полиция тайно использовала паспортные данные граждан для дальнейшего применения технологии распознавания лиц. По данным издания, правоохранители занимались такими операциями по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев 2023 года использовали данные жителей страны более 300 раз.