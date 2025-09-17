Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР Юлии Мирваезовой

Мещанский суд продлил срок ареста первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, следует из данных судебной инстанции.
Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
«Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мирваезовой Ю. А.», — отмечают представители органа.
Как уточняет РИА Новости, защита обвиняемой обжаловала это решение. О задержании и аресте Мирваезовой стало известно в конце августа.
Ранее также сообщалось о другом уголовном деле, связанном с мошенничеством. Расследование, которое ведётся в Красноярском крае, касается незаконного получения из бюджета более 480 млн рублей.