Прошедшим вечером в Ростовской области уничтожили два БПЛА, потом сбили еще один

В Ростовской области в период с 21:30 до 23 часов 16 сентября сбили два БПЛА. Потом в течение ночи ликвидировали еще один беспилотник. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале Министерства обороны России.
— В течение прошедшей ночи над территорией Ростовской области ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.
Добавим, по данным властей региона, в ночь на 17 сентября воздушную атаку отразили в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Пострадавших нет.
