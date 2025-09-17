В Суворовском районе Ростова провели вечер фронтовой песни «СВОи»

— На проведение фестиваля меня подтолкнули статьи Захара Прилепина, который говорил о том. что все информационное пространство сегодня захвачено людьми далекими от кода русского мира. В прошлом году, с этой идеей мы обратились в администрацию города и город провел масштабное мероприятие, но вместе с тем мы продолжали мечтать, чтобы фестиваль авторской песни «СВОи», который родился в Суворовском проходил именно здесь. Чтобы этот праздник объединял понимающих, знающих и любящих свою страну людей каждый год −14 сентября, — рассказал Николай Бритвин.