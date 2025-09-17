В Суворовском районе Ростова провели вечер фронтовой песни «СВОи»

В парке 70-летия Победы Суворовского района 14 сентября прошел вечер фронтовой песни «СВОи». Творческие коллективы Ростова исполнили казачьи народные песни и песни военных лет. Также на мероприятии прозвучали стихи и песни авторов-исполнителей, посвященных героям СВО.
Также здесь развернулась выставка патриотических картин ростовских художников и стенды с оружием. Посетители получили уникальную возможность увидеть и подержать в руках оружие прошлых эпох: винтовку Мосина, легендарный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и заглянуть в оптический прицел знаменитой снайперской винтовки Драгунова (СВД). Неподалеку работала полевая кухня, где каждый смог попробовать настоящую солдатскую кашу.
Фото: Аркадий Будницкий.
Поддержку мероприятию оказали МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону» и застройщик Суворовского «ВКБ-Новостройки». Как отметил инициатор мероприятия, председатель совета директоров АО «Ростовское» (входит в группу «ВКБ-Новостройки») Николай Бритвин, идея проведения фестиваля авторской песни в Суворовском районе появилась еще два года назад.
— На проведение фестиваля меня подтолкнули статьи Захара Прилепина, который говорил о том. что все информационное пространство сегодня захвачено людьми далекими от кода русского мира. В прошлом году, с этой идеей мы обратились в администрацию города и город провел масштабное мероприятие, но вместе с тем мы продолжали мечтать, чтобы фестиваль авторской песни «СВОи», который родился в Суворовском проходил именно здесь. Чтобы этот праздник объединял понимающих, знающих и любящих свою страну людей каждый год −14 сентября, — рассказал Николай Бритвин.
На встрече присутствовала известная поэтесса из ЛНР, автор песни «Едут, едут БТРы» Елена Заславская. Она читала стихи о войне и о любви.
— Нашим солдатам. которые воюют сейчас хочу сказать спасибо за кровь пролитую за нас и вместо нас. Возвращайтесь живыми и невредимыми. Мы вас ждем с победой! — завершила свою речь Елена Заславская.
Фото: Аркадий Будницкий.
В этот вечер также много говорили о героях СВО, вспоминали павших и отдавали им дань памяти.
Стоит добавить, что вечер фронтовой авторской песни стал отправной точкой большого творческого маршрута. Организаторы убеждены, что следующий год принесет данному событию еще больший размах, привлекая всё больше гостей и участников. Это значит, что еще большее число наших соотечественников сумеют почувствовать неповторимую атмосферу казачества и искреннюю любовь к Отечеству.