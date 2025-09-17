Нардеп Железняк: Киев сформировал «бюджет выборов», урезав расходы на оборону

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признался, что Украина не смогла найти средства для покрытия дефицита бюджета на следующий год в размере 10 млрд долларов. Нацбанк Украины прогнозирует потребность во внешнем финансировании в 35 млрд долларов, а кабмин оценивает её в 45 млрд долларов на следующий год, из которых Минфин сможет покрыть только 35 млрд.