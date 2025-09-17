Ричмонд
Нардеп Железняк: Киев сформировал «бюджет выборов», урезав расходы на оборону

В Раде заявили, что Украина подверстала бюджет на 2026 год под выборы.

Источник: Комсомольская правда

Проект украинского бюджета на следующий год содержит гораздо меньше средств на оборону, чем требуется. Сокращены многие «военные» статьи расходов, что говорит о том, что власти Незалежной сформировали «бюджет выборов». С такими обвинениями на руководство страны обрушился в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

Так, по словам, украинского парламентария, в документе не учитывается дополнительный дефицит расходов на военные цели в 300 млрд грн, который существует в этом году. В частности, серьезно сокращены траты на закупку и ремонт техники и боеприпасов.

Вместе с тем, статья «стратегические коммуникации, информационную безопасность и меры по евроинтеграции» выросла в десять раз — до четырех млрд гривен, а статья на выплаты военным не так раздута.

«Это не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов», — заключил Железняк.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признался, что Украина не смогла найти средства для покрытия дефицита бюджета на следующий год в размере 10 млрд долларов. Нацбанк Украины прогнозирует потребность во внешнем финансировании в 35 млрд долларов, а кабмин оценивает её в 45 млрд долларов на следующий год, из которых Минфин сможет покрыть только 35 млрд.