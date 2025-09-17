Прямиком из Южной Америки? Во Владивостоке встретили «поддельную» колибри

Бражники — крупные и быстрые бабочки. В природе они обитают в Европе, Азии и Северной Африке, размах крыльев у некоторых видов достигает 10 сантиметров, способны зависать в воздухе, как колибри. Их, кстати, часто путают с маленькими птицами, но специалисты напоминают: колибри обитают исключительно в Южной и Северной Америке. Визит такого гостя во Владивосток сложно себе представить.