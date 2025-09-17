Прямиком из Южной Америки? Во Владивостоке встретили «поддельную» колибри

Владивостокцы удивились, увидев в городе крошечного летающего гостя, и решили, что перед ними колибри. Однако специалисты ДВО РАН пояснили: это обычная бабочка-бражник, сообщает ИА PrimaMedia.
Удивлённые приморцы прислали в редакцию видео, на котором крошечное существо зависает в воздухе, быстро машет крыльями и летает с цветка на цветок. Как отметили учёные, это бабочка из семейства бражников. В увиденном нет ничего необычного, такие бабочки встречаются в регионе.
«На видео запечатлен бражник — обычное явление для наших краёв», — рассказали в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
Бражники — крупные и быстрые бабочки. В природе они обитают в Европе, Азии и Северной Африке, размах крыльев у некоторых видов достигает 10 сантиметров, способны зависать в воздухе, как колибри. Их, кстати, часто путают с маленькими птицами, но специалисты напоминают: колибри обитают исключительно в Южной и Северной Америке. Визит такого гостя во Владивосток сложно себе представить.