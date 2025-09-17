Ричмонд
Нервы и подвески теряют водители на железнодорожных переездах по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске

На огромные ямы на пересечениях проспекта с улицами Зеленая и Ленская жалуются хабаровчане. Асфальт там почему-то не укладывают, хотя до этого отрезка и после него имеется совершенно новое покрытие.

Источник: РИА "Новости"

«На переезде в районе улицы Зеленой уже больше месяца лежат стройматериалы, но работников там нет. А тот участок, который оставили для движения потока машин, ни по каким нормам не подлежит для движения», — пишут водители в соцсетях.

Сужение проезда и ямы тормозят скорость движения практически до нуля. Изо дня в день тут случаются мелкие аварии, связанные с хаотичным маневрированием, и образуются большие пробки.

Автомобилисты просят власти помочь с возникшей проблемой и хотя бы временно засыпать выбоины.