Нервы и подвески теряют водители на железнодорожных переездах по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске

«На переезде в районе улицы Зеленой уже больше месяца лежат стройматериалы, но работников там нет. А тот участок, который оставили для движения потока машин, ни по каким нормам не подлежит для движения», — пишут водители в соцсетях.
Сужение проезда и ямы тормозят скорость движения практически до нуля. Изо дня в день тут случаются мелкие аварии, связанные с хаотичным маневрированием, и образуются большие пробки.
Автомобилисты просят власти помочь с возникшей проблемой и хотя бы временно засыпать выбоины.