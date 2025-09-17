Более 54 тысяч туристов посетили Ивановскую область на теплоходах

Города Кинешма, Плес и Юрьевец Ивановской области за лето 2025 года посетили на теплоходах свыше 54 тыс. туристов. Увеличение количества путешествий внутри страны отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте туризма региона.
«В летнюю навигацию в малых волжских городах встретили 334 теплохода, это более чем на треть больше прошлогоднего. Рост круизного туризма — это дополнительный источник развития наших малых городов, новые рабочие места и развитие малого бизнеса в сфере услуг и гостеприимства», — отметила директор департамента туризма Ивановской области Майя Силкина.
В Кинешме этим летом встретили 126 теплоходов, на которых прибыли более 16 тыс. туристов. Юрьевец за три летних месяца принял 75 теплоходов — около 8 тыс. круизных туристов. Плес посетили более 30 тыс. туристов на 133 теплоходах.
Во всех городах для туристов разработаны экскурсионные программы, которые включают посещение местных достопримечательностей, музеев, а также позволяют познакомиться с историей и культурным наследием региона. Помимо этого, Ивановская область стала одним из пилотных регионов проекта «ПроЕДУ по России» и развивает гастрономическое направление туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.