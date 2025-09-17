Кубанская логистическая компания ускорит техобслуживание транспорта

Оператор грузоперевозок в Лабинске Краснодарского края ускорит техобслуживание автотранспорта в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
Эксперты регионального центра компетенций провели опрос сотрудников «Лабинской Автоколонны № 1197», чтобы получить обратную связь и выявить возможности для улучшений. Для успешной реализации проекта работников обучили ключевым инструментам бережливого производства. Команда научилась проводить хронометраж операций для точного измерения времени, картировать потоки создания ценности, а также выявлять узкие места и разрабатывать решения для их устранения.
«Оптимизация работы позволяет выстроить четкие производственные и логистические цепочки, ускорить оборачиваемость капитала и повысить эффективность использования ресурсов. В итоге бизнес укрепляет финансовую устойчивость и формирует возможности для увеличения доходов сотрудников. Сегодня в сфере транспортно-логистических услуг такие решения становятся не только фактором успеха, но и залогом долгосрочного развития на рынке», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.