Кубанская логистическая компания ускорит техобслуживание транспорта

«Оптимизация работы позволяет выстроить четкие производственные и логистические цепочки, ускорить оборачиваемость капитала и повысить эффективность использования ресурсов. В итоге бизнес укрепляет финансовую устойчивость и формирует возможности для увеличения доходов сотрудников. Сегодня в сфере транспортно-логистических услуг такие решения становятся не только фактором успеха, но и залогом долгосрочного развития на рынке», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.