Из Москвы в Краснодар отправился первый авиарейс с 2022 года

Авиакомпания «Аэрофлот» осуществляет рейс из аэропорта Шереметьево. Длительность полета составляет примерно четыре часа. Отмечается, что практически все кресла в самолете заняты. После того, как компания «Аэрофлот» объявила о продаже билетов на рейс, они закончились спустя несколько минут.