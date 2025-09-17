Из Москвы в Краснодар отправился первый авиарейс с 2022 года

Из Москвы в Краснодар вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Авиакомпания «Аэрофлот» осуществляет рейс из аэропорта Шереметьево. Длительность полета составляет примерно четыре часа. Отмечается, что практически все кресла в самолете заняты. После того, как компания «Аэрофлот» объявила о продаже билетов на рейс, они закончились спустя несколько минут.
Напомним, аэропорт в Краснодаре был закрыт с 2022 года по соображениям безопасности. Поэтому возобновление работы воздушной гавани стало по-настоящему долгожданным событием.
Ранее KP.RU сообщил, что еще несколько авиакомпаний объявили о продаже билетов в Краснодар. Причем стоимость билетов из Москвы в Краснодар стартует от 24 тысяч рублей.