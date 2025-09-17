Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске начали строить новую набережную

Подрядчик обещает сдать участок от моста на Свердловском проспекте до моста на улице ­Северо-Крымской к концу следу­ющего года.

Источник: Администрация Челябинска

В Челябинске продолжается преображение набережной реки Миасс. Прогулочная зона для горожан и гостей города появится на северном берегу. Как сообщили в администрации города, подрядчик — ООО «ДСК-Урал» — уже приступил к работам. Речь идет об обустройстве участка общей протяженностью около 1,9 километра.

В мэрии подчеркнули, что в будущем это позволит уберечь участок от затопления паводковыми водами, а также позволит проводить дальнейшее благоустройство. Чтобы приступить к обустройству, нужно будет снести часть деревьев, попадающих в так называемое пятно застройки.

Что на новом участке? Обширная тропиночная сеть, велодорожки, современное освещение. Конечно же, здесь будут установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы. Также в мэрии пояснили, что для защиты берега от размыва и эрозии под смотровыми площадками проведут берегоукрепление и установят габионы.

В мэрии подчеркнули, что в будущем это позволит уберечь участок от затопления паводковыми водами, а также позволит проводить дальнейшее благоустройство. Чтобы приступить к обустройству, нужно будет снести часть деревьев, попадающих в так называемое пятно застройки.

Что запланировано на новом участке? Обширная тропиночная сеть, велодорожки, современное освещение. Конечно же, здесь будут установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы. Также в мэрии пояснили, что для защиты берега от размыва и эрозии под смотровыми площадками проведут берегоукрепление и установят габионы.