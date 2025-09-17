В Челябинске начали строить новую набережную

Что на новом участке? Обширная тропиночная сеть, велодорожки, современное освещение. Конечно же, здесь будут установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы. Также в мэрии пояснили, что для защиты берега от размыва и эрозии под смотровыми площадками проведут берегоукрепление и установят габионы.