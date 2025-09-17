В Челябинске начали строить новую набережную

В Челябинске продолжается преображение набережной реки Миасс. Прогулочная зона для горожан и гостей города появится на северном берегу. Как сообщили в администрации города, подрядчик — ООО «ДСК-Урал» — уже приступил к работам. Речь идет об обустройстве участка общей протяженностью около 1,9 километра.
В мэрии подчеркнули, что в будущем это позволит уберечь участок от затопления паводковыми водами, а также позволит проводить дальнейшее благоустройство. Чтобы приступить к обустройству, нужно будет снести часть деревьев, попадающих в так называемое пятно застройки.
Что на новом участке? Обширная тропиночная сеть, велодорожки, современное освещение. Конечно же, здесь будут установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы. Также в мэрии пояснили, что для защиты берега от размыва и эрозии под смотровыми площадками проведут берегоукрепление и установят габионы.
