Красноярск примет туристический форум

«Мероприятия приурочены к празднованию Всемирного дня туризма», — прокомментировали в правительстве.
Основной площадкой для обсуждения вопросов этой сферы станет Сибирский Федеральный университет. Среди гостей ожидаются представители комитета по туризму города Москвы, а среди тем обсуждения — особенности реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Еще одним событием станет семейный фестиваль на Торгашинском хребте, намеченный с 17 до 21 часа 27 сентября. Он будет включать: тематические площадки; мастер-классы; арт-объекты; развлекательные программы.
В финале запланировано проекционное шоу со световой инсталляцией под открытым небом с этномузыкальным сопровождением.
