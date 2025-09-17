Ричмонд
Красноярск примет туристический форум

КРАСНОЯРСК, 17 сентября, ФедералПресс. Туристический форум и семейный фестиваль пройдут в Красноярске 25—27 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Мероприятия приурочены к празднованию Всемирного дня туризма», — прокомментировали в правительстве.

Основной площадкой для обсуждения вопросов этой сферы станет Сибирский Федеральный университет. Среди гостей ожидаются представители комитета по туризму города Москвы, а среди тем обсуждения — особенности реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Еще одним событием станет семейный фестиваль на Торгашинском хребте, намеченный с 17 до 21 часа 27 сентября. Он будет включать: тематические площадки; мастер-классы; арт-объекты; развлекательные программы.

В финале запланировано проекционное шоу со световой инсталляцией под открытым небом с этномузыкальным сопровождением.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что скоростное судно на подводных крыльях «ВосходЪ-1» начало курсировать между Красноярском и Дивногорском, а также о лучших местах для отдыха у воды в Сибири. Помимо этого стало известно, что в Красноярске появится новая пятизвездочная гостиница.