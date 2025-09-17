В Иркутске по улице Сибирских Партизан закроют движение до 21 сентября

По улице Сибирских Партизан в Иркутске временно закроют движение. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Проехать нельзя будет с 6:00 20 сентября до 22:00 21 сентября по участку от пересечения с Марии Ульяновой до пересечения со Шпачека, — уточнили в пресс-службе администрации.
Там проведут аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобилистов просят заблаговременно выбрать альтернативный маршрут проезда.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам: Марата, Красного Восстания и Карла Либнекхта. На участках будут проводить работы до 28 и 29 сентября.