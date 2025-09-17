Ричмонд
В Иркутске по улице Сибирских Партизан закроют движение до 21 сентября

Проехать нельзя будет с 6:00 20 сентября до 22:00 21 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По улице Сибирских Партизан в Иркутске временно закроют движение. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Проехать нельзя будет с 6:00 20 сентября до 22:00 21 сентября по участку от пересечения с Марии Ульяновой до пересечения со Шпачека, — уточнили в пресс-службе администрации.

Там проведут аварийно-восстановительные работы на сети водопровода. Автомобилистов просят заблаговременно выбрать альтернативный маршрут проезда.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам: Марата, Красного Восстания и Карла Либнекхта. На участках будут проводить работы до 28 и 29 сентября.