Травили фенолом: в омском воздухе опять господствовали ядовитые вещества

Об очередном загрязнении омского воздуха сообщается сегодня, 17 сентября, в телеграм-канале «Чистый воздух». Особенно не повезло жителям Советского округа, в котором было зарегистрировано превышение ПДК фенола в 6,7 раза.
В Омске в очередной раз зарегистрировано значительное превышение ядовитых веществ в воздухе. Так, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 16 сентября на стационарном посту в Ленинском административном округе города Омская зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,05 раза, оксида азота в 1,04 раза. Также тяжело дышалось омичам, проживающим в Советском округе: на стационарном посту, находящемся на улице Заозерная, зафиксированы превышения ПДК оксида углерода в 1,28 раза, диоксида азота в 1,44 раза, оксида азота в 1,42 раза.
Но особенно не повезло омичам, дома которых находятся в «старых» Нефтяниках. На региональном автоматизированном посту по улице 4-я Поселковая, было зафиксировано рекордное превышение ПДК фенола — аж в 6,7 раза.