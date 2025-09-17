Травили фенолом: в омском воздухе опять господствовали ядовитые вещества

В Омске в очередной раз зарегистрировано значительное превышение ядовитых веществ в воздухе. Так, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 16 сентября на стационарном посту в Ленинском административном округе города Омская зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,05 раза, оксида азота в 1,04 раза. Также тяжело дышалось омичам, проживающим в Советском округе: на стационарном посту, находящемся на улице Заозерная, зафиксированы превышения ПДК оксида углерода в 1,28 раза, диоксида азота в 1,44 раза, оксида азота в 1,42 раза.