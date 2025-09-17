Липецкая область представила инновационные технологии в сфере занятости на Всероссийской неделе охраны труда

Об инновациях, успешно применяемых на липецком рынке труда, участникам форума в Сочи рассказала заместитель губернатора Ольга Белоглазова. Один из представленных ею методов — нейропрофтестирование: это диагностика проверяет профессиональные способности человека, учитывая активность его мозга и сердца. Пройди диагностику можно в кадровом центре «Работа России». После ее завершения участник теста получает подробный отчет с интерпретацией от профориентолога.