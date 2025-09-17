Липецкая область представила инновационные технологии в сфере занятости на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. В регионе действует комплексный подход к профориентации и трудоустройству. Главные приоритеты службы занятости области — активная работа с молодёжью и карьерное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей, включение образовательной деятельности в экосистему рынка труда и цифровизация.
«Липецкая область активно внедряет инновационные практики в стратегию кадрового развития, в том числе цифровые технологии с искусственным интеллектом. У нас выстроен диалог с образовательными организациями и работодателями, которые демонстрируют заинтересованность в совместной работе», — не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Об инновациях, успешно применяемых на липецком рынке труда, участникам форума в Сочи рассказала заместитель губернатора Ольга Белоглазова. Один из представленных ею методов — нейропрофтестирование: это диагностика проверяет профессиональные способности человека, учитывая активность его мозга и сердца. Пройди диагностику можно в кадровом центре «Работа России». После ее завершения участник теста получает подробный отчет с интерпретацией от профориентолога.
«Липецкая область — регион возможностей. Чтобы этот девиз наполнился реальным содержанием, мы выстраиваем работу на опережение», — отметила Ольга Белоглазова.
Уже с восьмого класса в липецких школах начинается активная профориентация. Специалисты службы занятости работают не только с учащимися, но и с родителями. По выходным семьи приглашаются на ярмарки учебных мест «Образование и карьера» и заседания родительского клуба «Семейный ресурс». В Липецке действует Центр молодёжной карьеры, помогающий школьникам определиться с будущей профессией.
Для учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений организовано онлайн-сопровождение. Цифровая платформа «Забота. Кадры» помогает им определиться с будущим местом работы еще до получения диплома. Такой подход уже доказал свою эффективность: по итогам 2024 года 90% выпускников нашли работу, большинство из них трудоустроились по специальности.
Для сопровождения участников специальной военной операции в области реализуется проект «СВОи семьи». Его основной принцип — индивидуальный подход к каждому. Проект помогает военнослужащим адаптироваться к мирной жизни и найти работу, а их близким — получить психологическую помощь и пройти дополнительное обучение. Его курирует министерство социальной политики региона.
В 2025 году Липецкий областной учебно-курсовой комбинат был включен в структуру сферы социальной политики региона. Это позволило повысить доступность профессионального образования и организовать обучение по востребованным рабочим профессиям, обеспечивая липецких работодателей необходимыми кадрами.