На уфимских улицах Октябрьской революции и Ростовская ограничили движение

В Уфе перекрыли улицы Октябрьской революции и Ростовская.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 сентября, в Уфе ввели ограничения движения транспорта на улицах Октябрьской революции и Ростовской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 29 сентября будет перекрыта проезжая часть на улице Октябрьской революции в районе дома № 63а. По 7 октября полностью закрыт проезд на улице Ростовской возле дома № 22/1. Ограничения связаны с проведением плановых работ по ремонту и модернизации инженерных коммуникаций.

Власти столицы Башкирии просят уфимцев и гостей города заранее планировать маршруты движения и объезжать указанные участки.

