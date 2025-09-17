На уфимских улицах Октябрьской революции и Ростовская ограничили движение

Сегодня, 17 сентября, в Уфе ввели ограничения движения транспорта на улицах Октябрьской революции и Ростовской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 29 сентября будет перекрыта проезжая часть на улице Октябрьской революции в районе дома № 63а. По 7 октября полностью закрыт проезд на улице Ростовской возле дома № 22/1. Ограничения связаны с проведением плановых работ по ремонту и модернизации инженерных коммуникаций.
Власти столицы Башкирии просят уфимцев и гостей города заранее планировать маршруты движения и объезжать указанные участки.
