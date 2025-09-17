Фон дер Ляйен «лично напала» на румынского евродепутата: он подал в суд на главу ЕК

Румынский евродепутат Георге Пиперя, ранее выступивший с предложением вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету. Об этом пишет газета Politico.
Пиперя заявляет, что фон дер Ляйен решила «лично напасть» на него в ходе дебатов по вотуму недоверия, который состоялся 10 июля из-за обвинения в коррупции при закупках вакцин от коронавирусной инфекции.
Сейчас румынский депутат добивается официальных публичных извинений от главы Еврокомиссии за ее высказывания. Суд пока не принял решения по вопросу «допустимости иска».
Напомним, фон дер Ляйен уже пытались вынести вотум недоверия, заявляя о нарушениях при закупке вакцин против коронавирусной инфекции во время пандемии. Все произошло после того, как в мае этого года Европейский суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку с главой Pfizer о заключении контрактов на огромную сумму в 35 млрд евро.