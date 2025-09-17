Фон дер Ляйен «лично напала» на румынского евродепутата: он подал в суд на главу ЕК

Напомним, фон дер Ляйен уже пытались вынести вотум недоверия, заявляя о нарушениях при закупке вакцин против коронавирусной инфекции во время пандемии. Все произошло после того, как в мае этого года Европейский суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку с главой Pfizer о заключении контрактов на огромную сумму в 35 млрд евро.