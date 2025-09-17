Пережившая рак 28-летняя британка умерла от укуса жука

Жительница Великобритании, 28-летняя Марисса Лайму, обнаружена мертвой в своей пастели в квартире в Лондоне после укуса насекомого, пишет The Sun.
Уточняется, что девушка обращалась в два медицинских учреждения, ее отказались госпитализировать.
«Марисса почувствовала себя плохо, у неё появились головокружение, зуд, жар и другие признаки инфекции. Врач, который пришёл к ней на дом, прописал парацетамол, но её состояние не улучшилось», — говорится в материале.
Медицинский работник отказался забирать ее в больницу. Затем девушка обратилась к знакомому врачу, который договорился о том, чтобы к ней приехала скорая помощь. Мариссу наконец-то отвезли в больницу, но не стали госпитализировать, а отправили домой с набором лекарств и заключением о реакции на укус насекомого, отмечает автор материала.
По словам матери девушки, предварительно, Марисса умерла от токсического шока после укуса насекомого, предположительно, жука, какого — пока не выяснили.
«Моя дочь пережила рак и умерла от укуса насекомого. Она была такой одарённой девочкой», — поделилась женщина.
Она отметила, что Марисса смогла побороть рак молочной железы.
