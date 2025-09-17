Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ оснастили БТР-82А «мохнатой» защитой от беспилотников

Защита призвана задержать дроны противника или привести к преждевременному взрыву боевой части.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы модернизировали бронетранспортер БТР-82А, установив дополнительную защиту от БПЛА из стальных тросов. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке виден БТР-82А с базовым комплектом защиты — навесной бронёй и решётчатыми экранами. Однако особое внимание привлекают десятки стальных тросов и прутьев, пучками приваренных к так называемым «мангалам». Благодаря этому бронетранспортёр приобрёл характерный «мохнатый» вид.

Новая модификация предназначена для того, чтобы задержать или обезвредить беспилотник противника ещё до контакта с корпусом, спровоцировав преждевременный подрыв боевой части на безопасном расстоянии.

«Хроники безумного Макса. БТР-82 с модной антидроновой коробкой», — комментируют авторы канала.

Ранее в Сети появились кадры российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше