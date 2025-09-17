ВС РФ оснастили БТР-82А «мохнатой» защитой от беспилотников

Российские бойцы модернизировали бронетранспортер БТР-82А, установив дополнительную защиту от БПЛА из стальных тросов. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».
На снимке виден БТР-82А с базовым комплектом защиты — навесной бронёй и решётчатыми экранами. Однако особое внимание привлекают десятки стальных тросов и прутьев, пучками приваренных к так называемым «мангалам». Благодаря этому бронетранспортёр приобрёл характерный «мохнатый» вид.
Новая модификация предназначена для того, чтобы задержать или обезвредить беспилотник противника ещё до контакта с корпусом, спровоцировав преждевременный подрыв боевой части на безопасном расстоянии.
«Хроники безумного Макса. БТР-82 с модной антидроновой коробкой», — комментируют авторы канала.
Ранее в Сети появились кадры российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами».