«Почему мы молчим»: Стоцкая решила поставить точку в споре о сходстве ее детей с Киркоровым

42-летняя певица Анастасия Стоцкая прокомментировала сходство своих детей с «королем российской эстрады» Филиппом Киркоровым. Об этом вокалистка рассказала в беседе с изданием Super.
Пользователи Сети часто предполагают, что либо поп-король мог быть отцом сына и дочери Анастасии Стоцкой, либо она могла выносить его детей. Ведь как иначе оправдать невероятное сходство детей артистки с Киркоровым. Отмечается, что Стоцкая уже привыкла к таким сравнениям и реагирует на них с юмором.
«Это очень странно, зачем мне это скрывать, если бы это было так. Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните», — высказалась артистка в интервью с журналистами издания.
Ранее KP.RU сообщил, что певица Стоцкая могла быть в романтических отношениях с Киркоровым. Вокалистка отрицает роман с певцом, но не может объяснить, почему ее дети так похожи на «короля отечественной эстрады».