Учёные ожидают повышенную активность вспышек на Солнце

Солнце демонстрирует повышенную активность с утра 17 сентября. В течение дня активность вспышек может усилиться, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В прогнозе на сутки указано, что сохраняется высокая скорость солнечного ветра, из-за чего возможны геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури. Вспышечная активность оценивается как повышенная, с вероятностью её умеренного роста.
При этом в течение предыдущих суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а хотя активность Солнца была повышенной, серьёзных рисков для Земли не наблюдалось.
