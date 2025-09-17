Ричмонд
Учёные ожидают повышенную активность вспышек на Солнце

В течение прошедших суток геомагнитная обстановка была спокойной.

Источник: Аргументы и факты

Солнце демонстрирует повышенную активность с утра 17 сентября. В течение дня активность вспышек может усилиться, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В прогнозе на сутки указано, что сохраняется высокая скорость солнечного ветра, из-за чего возможны геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури. Вспышечная активность оценивается как повышенная, с вероятностью её умеренного роста.

При этом в течение предыдущих суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а хотя активность Солнца была повышенной, серьёзных рисков для Земли не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что межзвездный объект 3I/ATLAS, летящий к Земле, начал менять свой цвет. Глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев объяснил это формированием газов.