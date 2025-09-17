Ричмонд
Центр Кишинева перекроют до конца недели, запрещены массовые мероприятия: Ожидается приезд высоких иностранных гостей, но кто приедет — неизвестно

Источник: Комсомольская правда

Доступ граждан в определённые общественные места в столице ограничен до конца недели.

Как сообщают в мэрии Кишинёва, до 21:00 21 сентября временно ограничен доступ граждан в определённые общественные места столицы. Причина — визит в Молдову ряда официальных лиц из Румынии, Франции и Болгарии.

Ограничения затронут некоторые общественные места в центре города и на улицах, которые ведут к аэропорту. Также запрещено проведение собраний, массовых мероприятий, дорожных работ/вырубки деревьев в пределах улиц, по которым будут передвигаться официальные колонны.

Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая правил дорожного движения.

