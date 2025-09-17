В Волгоградской области завершился первый заезд финала «Зарницы 2.0»

Первый заезд финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил с 5 по 11 сентября в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете молодежной политики региона.
Участниками военно-тактической игры, комбинированного марша и отрядных состязаний стали 480 юношей и девушек. В финале участники двух возрастных категорий соревновались в тактической медицине, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, маскировке позиций и по другим дисциплинам. Финалисты также побывали на Мамаевом кургане и посетили с экскурсией музей авиаклуба «Юный ястреб».
Кроме того, они встретились с участниками специальной военной операции и олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, заместителем председателя правления Движения первых Никитой Нагорным. Второй финал «Зарницы 2.0» объединит более 900 участников старшей возрастной категории, игра стартовала 16 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.