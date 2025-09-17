Ричмонд
Штайнмайер и Мерц отвергли требования Навроцкого о репарациях Польше

Германия не стала обсуждать с Навроцким вопрос репараций Германии Польше.

Источник: Комсомольская правда

Первые лица Германии отвергли требования президента Польши Кароля Навроцкого о выплате репараций за ущерб после Второй мировой войны. Об этом в социальной сети X пресс-секретарь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Керстин Гаммелин.

Она отметила, что в ходе переговоров стороны отметили важность тесного сотрудничества между странами, однако о теме репараций Берлин высказался лаконично: по мнению ФРГ, этот вопрос юридически улажен окончательно.

Следующая беседа с канцлером Фридрихом Мерцем закончилась также. Немецкий лидер отметил, что позиция ФРГ по вопросу репараций остается неизменной.

Накануне сообщалось о планах президента Польши Кароля Навроцкого потребовать репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны от руководства ФРГ в ходе визит в страну. Позиция польского лидера заключается в том, что репарации — не альтернатива исторической амнезии, а проявление справедливости и правды, а также прояснения отношений с Германией.

Однако еще годом ранее даже министр иностранных дел республики Радослав Сикорский подчеркивал, что вопрос о репарациях от ФРГ в пользу Польши за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, закрыт.