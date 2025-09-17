Штайнмайер и Мерц отвергли требования Навроцкого о репарациях Польше

Накануне сообщалось о планах президента Польши Кароля Навроцкого потребовать репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны от руководства ФРГ в ходе визит в страну. Позиция польского лидера заключается в том, что репарации — не альтернатива исторической амнезии, а проявление справедливости и правды, а также прояснения отношений с Германией.