Штайнмайер и Мерц отвергли требования Навроцкого о репарациях Польше

Первые лица Германии отвергли требования президента Польши Кароля Навроцкого о выплате репараций за ущерб после Второй мировой войны. Об этом в социальной сети X пресс-секретарь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Керстин Гаммелин.
Она отметила, что в ходе переговоров стороны отметили важность тесного сотрудничества между странами, однако о теме репараций Берлин высказался лаконично: по мнению ФРГ, этот вопрос юридически улажен окончательно.
Следующая беседа с канцлером Фридрихом Мерцем закончилась также. Немецкий лидер отметил, что позиция ФРГ по вопросу репараций остается неизменной.
Накануне сообщалось о планах президента Польши Кароля Навроцкого потребовать репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны от руководства ФРГ в ходе визит в страну. Позиция польского лидера заключается в том, что репарации — не альтернатива исторической амнезии, а проявление справедливости и правды, а также прояснения отношений с Германией.
Однако еще годом ранее даже министр иностранных дел республики Радослав Сикорский подчеркивал, что вопрос о репарациях от ФРГ в пользу Польши за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, закрыт.