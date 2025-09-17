Ричмонд
В России появится аналог терминала Starlink, заявил Баканов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink, появится скоро в России, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Источник: © РИА Новости

«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в эфире «Соловьев LIVE».

Так он ответил ведущему программы Владимиру Соловьёву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы Starlink.