В России появится аналог терминала Starlink, заявил Баканов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink, появится скоро в России, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в эфире «Соловьев LIVE».
Так он ответил ведущему программы Владимиру Соловьёву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы Starlink.