В евпаторийской школе № 16 провели ремонт

К началу учебы за счет средств из муниципального бюджета в здании отремонтировали коридоры на втором этаже, кровлю и санузлы, заменили линолеум в десяти кабинетах.
Юрьев отметил, что в учреждении обучаются более 1,3 тысячи детей.
В Евпатории прошли ремонтные работы в школе № 16. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
