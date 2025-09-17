Ричмонд
В евпаторийской школе № 16 провели ремонт

В Евпатории прошли ремонтные работы в школе № 16. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

Источник: Александр Юрьев

К началу учебы за счет средств из муниципального бюджета в здании отремонтировали коридоры на втором этаже, кровлю и санузлы, заменили линолеум в десяти кабинетах.

Юрьев отметил, что в учреждении обучаются более 1,3 тысячи детей.