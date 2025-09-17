В Нарьян-Маре прошел гастрономический фестиваль «Тундра»

Тема фестиваля — «Лед и пламя». В команде «льда» были участники из северных регионов: Ненецкого автономного округа, Якутии, Архангельской области, Карелии и Коми. Они представили бургеры из копченой трески, лохикейтто — сливочную уху, а также салат под названием «Индигирка», приготовленный из северного чира. Особой «фишкой» фестиваля в этом году стали «жаркие» регионы. Республика Адыгея, Дагестан и Кабардино-Балкария презентовали сочные чуду (пироги на тонком тесте), хычины с картошкой и сыром, а также адыгейский сыр.