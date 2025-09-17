В Нарьян-Маре прошел гастрономический фестиваль «Тундра»

Гастрономический фестиваль «Тундра» состоялся 13 сентября в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Тема фестиваля — «Лед и пламя». В команде «льда» были участники из северных регионов: Ненецкого автономного округа, Якутии, Архангельской области, Карелии и Коми. Они представили бургеры из копченой трески, лохикейтто — сливочную уху, а также салат под названием «Индигирка», приготовленный из северного чира. Особой «фишкой» фестиваля в этом году стали «жаркие» регионы. Республика Адыгея, Дагестан и Кабардино-Балкария презентовали сочные чуду (пироги на тонком тесте), хычины с картошкой и сыром, а также адыгейский сыр.
Специальными гостями гастрофестиваля стали Запорожская область и Татарстан. Гости увидели выступления театра огня и света «Без границ», студии адыгского танца «Алкъэс», окружных фольклорных коллективов, а также модные показы. Были организованы творческие лекции и мастер-классы по сервировке стола, приготовлению соусов, резьбе по кости, изготовлению сувениров.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.