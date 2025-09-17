Эксперт раскрыл настоящую цель переброски авиации НАТО в Польшу

Ранее НАТО объявило о проведении в Польше операции «Восточный страж» по усилению защиты территорий, граничащих с Россией и Белоруссией. Франция направила для участия в ней три истребителя четвертого поколения Rafale. Великобритания предоставила для защиты польских границ истребители Eurofighter Typhoon. Боевые машины и военнослужащих на восточный фланг НАТО в ближайшее время направят Испания, Италия, Германия, Швеция и Дания, пишет «Инфо 24».
По мнению Анатолия Матвейчука, России следует считать действия НАТО угрозой своей безопасности.
«Дело в том, что под прикрытием этой информационной кампании идет создание войсковой группировки. В Польше уже находятся солдаты НАТО, там находится бронетанковая техника, а сейчас перебрасывается авиация», — отметил эксперт.
Он предположил, что члены военного альянса накапливают силы, чтобы устроить провокацию, в которой позднее обвинят Россию. Матвейчук выразил уверенность, что недавнее нарушение воздушного пространства якобы российскими дронами было осуществлено силами НАТО, чтобы оправдать формирование и размещение в Польше войсковой группировки.
Эксперт уточнил, что сейчас авиационная группировка НАТО под прикрытием операции «Восточный страж» способна совершать тайные вылеты в зону украинского конфликта и наносить удары российской армии.
«Вся эта ситуация с переброской войск, боевых самолетов и техники НАТО в Польшу может привести к тому, что они как бы невзначай появятся на Украине, где вступят в бой с российской армией», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что подобные случаи на Украине уже фиксировались, например, когда с аэродромов Румынии стартовали истребители F-16. Самолеты направлялись к линии боевого соприкосновения и вели разведку. Эксперт считает, что накопление сил НАТО для операции «Восточный страж» может обернуться «более масштабными боевыми действиями» с участием войск альянса.
Напомним, операция «Восточный страж» НАТО предусматривает усиление противовоздушной обороны вдоль восточного фланга блока. Поводом для проведения операции стал инцидент с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября. В происшествии обвинили Россию.