Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл настоящую цель переброски авиации НАТО в Польшу

Североатлантический альянс намеренно сосредотачивает в Польше военные силы, в том числе авиацию, чтобы в дальнейшем задействовать их в боевых действиях на Украине. Об этом бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук рассказал в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: NATO

Ранее НАТО объявило о проведении в Польше операции «Восточный страж» по усилению защиты территорий, граничащих с Россией и Белоруссией. Франция направила для участия в ней три истребителя четвертого поколения Rafale. Великобритания предоставила для защиты польских границ истребители Eurofighter Typhoon. Боевые машины и военнослужащих на восточный фланг НАТО в ближайшее время направят Испания, Италия, Германия, Швеция и Дания, пишет «Инфо 24».

По мнению Анатолия Матвейчука, России следует считать действия НАТО угрозой своей безопасности.

«Дело в том, что под прикрытием этой информационной кампании идет создание войсковой группировки. В Польше уже находятся солдаты НАТО, там находится бронетанковая техника, а сейчас перебрасывается авиация», — отметил эксперт.

Он предположил, что члены военного альянса накапливают силы, чтобы устроить провокацию, в которой позднее обвинят Россию. Матвейчук выразил уверенность, что недавнее нарушение воздушного пространства якобы российскими дронами было осуществлено силами НАТО, чтобы оправдать формирование и размещение в Польше войсковой группировки.

Эксперт уточнил, что сейчас авиационная группировка НАТО под прикрытием операции «Восточный страж» способна совершать тайные вылеты в зону украинского конфликта и наносить удары российской армии.

«Вся эта ситуация с переброской войск, боевых самолетов и техники НАТО в Польшу может привести к тому, что они как бы невзначай появятся на Украине, где вступят в бой с российской армией», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что подобные случаи на Украине уже фиксировались, например, когда с аэродромов Румынии стартовали истребители F-16. Самолеты направлялись к линии боевого соприкосновения и вели разведку. Эксперт считает, что накопление сил НАТО для операции «Восточный страж» может обернуться «более масштабными боевыми действиями» с участием войск альянса.

Напомним, операция «Восточный страж» НАТО предусматривает усиление противовоздушной обороны вдоль восточного фланга блока. Поводом для проведения операции стал инцидент с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши 10 сентября. В происшествии обвинили Россию.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше