Эксперт раскрыл настоящую цель переброски авиации НАТО в Польшу

Ранее НАТО объявило о проведении в Польше операции «Восточный страж» по усилению защиты территорий, граничащих с Россией и Белоруссией. Франция направила для участия в ней три истребителя четвертого поколения Rafale. Великобритания предоставила для защиты польских границ истребители Eurofighter Typhoon. Боевые машины и военнослужащих на восточный фланг НАТО в ближайшее время направят Испания, Италия, Германия, Швеция и Дания, пишет «Инфо 24».